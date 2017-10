Marun emplaca ex-assessor como Coordenador Regional da Funai

Paulo Rios Júnior, ex-assessor do deputado federal Carlos Marun (PMDB) foi nomeado nesta quinta-feira (28) como Coordenador Regional de Campo Grande da Funai (Fundação Nacional do Índio). A portaria do Ministério da Justiça foi publicada no Diário Oficial da União.

Desde dezembro, o deputado federal tenta emplacar seu ex-assessor como Coordenador. Conforme explicou o deputado à época, Paulo foi escolhido pelo “traquejo político”. A nomeação do coronel Renato Vidal Santana – que assinou a própria demissão após pressão das comunidades – também foi indicação do deputado e desencadeou o movimento de ocupação da entidade, em novembro.

“Fiz uma sugestão ontem do nome do Paulo. Outra vez, uma sugestão de um militar acabou não dando certo. Existe uma rivalidade entre dois grupos, um representado pelo Conselho Terena e outro pelo Fórum de caciques. Ele é de Porto Murtinho, tem um contato positivo com indígenas de lá, tem uma longa militância. Isso foi sinalizado aqui no governo [governo federal], e vamos ver se será aceita”, explicou Marun.

O deputado afirmou que o nome já foi consultado junto às lideranças. “Tentamos dialogar bastante, e a ideia é que se for aceita a sugestão, é que ela, digamos, agrade a maioria. Já conversei com representantes dos dois grupos, cada um tinha um nome. Então vamos tentar essa solução, alguém com traquejo político maior e tentar”, afirmou.

MidiaMax