Trabalho conjunto prende ladrões em Mundo Novo

Cinco paraguaios, dois deles de 20 anos de idade, um de 19, um de 29 e um adolescente de 14, foram detidos na madrugada de quinta-feira (28),em Mundo Novo, região Extremo Sul do Estado, na divisa com o Paraná e Fronteira com o Paraguai, graças ao trabalho integrado entre policiais militares do Terceiro Pelotão da PM e Policiais Civis da Delegacia local, após invadirem uma residência para roubar, sendo que a dona do imóvel de 34 anos de idade, foi baleada por um dos ladrões.

Os militares foram acionados por 23 horas de quarta-feira (27), por uma família residente no Bairro Berneck, que informou a tentativa de roubo. O marido da mulher disse que estava em seu quarto e ouviu um barulho no quintal de sua residência. Quando foi averiguar a situação, avistou pela porta de vidro da sala, dois indivíduos parados em pé. Nesse momento, um deles apontou uma arma em sua direção, porém a vítima não abriu a porta, sendo assim um disparo foi efetuado na porta e os ladrões arrombaram a porta.

O homem de 46 anos adentrou o quarto e trancou o cômodo, mas foram efetuados dois disparos na porta do quarto, sendo que um deles alvejou sua esposa na perna. Os ladrões então empreenderam fuga, sem levar nenhum pertence. Enquanto a mulher era socorrida por bombeiros militares, policiais militares acionaram os colegas da Polícia Civil e deram início as buscas.

Por volta das três horas da madrugada, dois homens suspeitos, com trajes semelhantes aos usados pelos ladrões foram localizados por policiais militares transitando a pé pela BR 163, no sentido do Paraná/Paraguai. Eles entraram em contradição no que estariam fazendo no município, ambos estavam sujos e cheios de ervas daninhas, diante do empasse foi acionado a Equipe de investigadores os quais receberam a confissão de ambos sobre o crime.

As buscas então tiveram continuidade no sentido de localizar e prender o restante da quadrilha, sendo que cerca de duas horas depois, os três outros indivíduos foram localizados na mesma rodovia, porém cerca de sete quilômetros a frente, sendo que a arma usada no crime, uma pistola nove milímetros, estava presa à cintura de um deles.

Todos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Mundo Novo, onde estiveram também policiais paraguaios para auxiliar na identificação dos detidos. Eles estão na cadeia Pública de Mundo Novo à disposição da Justiça.