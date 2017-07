Rapaz de 18 anos tenta montar em boi e morre ao ter a cabeça pisoteada em sítio

Rapaz de 18 anos morreu na noite deste domingo (30) após ter sido pisoteado por um boi no município de Tacuru, distante 421 quilômetros de Campo Grande. O caso aconteceu por volta das 20h no sítio Maria Vitoria, no assentamento rural São José. De acordo com o relato de testemunhas no boletim de ocorrência, o animal teria pisoteado a cabeça do rapaz identificado como Fagner Alfonso Chafrão, de 18 anos.

Conforme o boletim de ocorrência, Fagner montava o animal, quando caiu. Foi então que o boi possivelmente teria pisado em sua cabeça. Testemunhas socorreram o rapaz o levaram para o Hospital São Sebastião, mas Fagner não resistiu aos ferimentos e morreu.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Tacuru como morte a esclarecer.