No aniversário de Assentamento Pedro Ramalho meio milhão de investimentos são anunciados

Compartilhar no Facebook

O Assentamento Pedro Ramalho( antiga Fazenda Mamboré) faz 14 anos de existência e a comitiva do Executivo e Legislativo com lideranças do Assentamento estiveram discursando em um ato alusivo de aniversario.

O prefeito Valdomiro Sobrinho (PR) esteve anunciando algumas benfeitorias que serão realizadas por intermédio de emenda parlamentar, poço artesiano e meio milhão de reais, via deputado federal Elizeu Dionísio(PSBD), além da conclusão do serviço de curva de nível.

O ato aconteceu na tarde deste sábado (29) na Sede do Assentamento com participação da comunidade de assentados, lideranças politicas e sindicais.