Sargento do Exército encontrado morto no centro de Amambai

Compartilhar no Facebook

Adriano Itamar da Costa de Lima, de 41 anos, sargento do Exército, foi encontrado morto na madrugada deste domingo (30), por volta das 2h40, na Rua Padro Manvailer, no centro de Amamabai .

De acordo com o boletim de ocorrência, a polícia recebeu a informação de que um homem estava caído na calçada. No local, os policiais perceberam que havia sangramento próxima da cabeça. Os militares acionaram o Corpo de Bombeiros, no entanto, a vítima estava morta.

Lima estava com uma carteira de cigarro, celular e carteira com documentos. A Perícia Técnica da Polícia Civil foi acionada e o corpo encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal) da região.

O caso foi registrado como morte a esclarecer e será investigado na Delegacia de Polícia de Amambai.