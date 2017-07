Esposa flagra marido com outra em casa e agride mulher a pauladas

Ao flagrar uma outra mulher em sua residência na companhia de seu marido, nesta quarta-feira (26), a esposa de 58 anos agrediu a vítima com paulada na cabeça.

O marido da autora disse que estava em sua casa e a mulher chegou falando que tinha caminhado muito a pé e que precisava de um copo de água, momento em que deixou entrar para tomar a água.

A esposa do homem chegou e flagrou ele na companhia da vítima e com um pedaço de madeira desferiu golpes na cabeça da vítima, causando lesões e no marido desferiu golpes de facão. A mulher foi levada para o hospital com um corte de aproximadamente 15 centímetros na cabeça.

Depois das agressões a autora fugiu e não foi localizada pela polícia e o caso registrado como lesão corporal dolosa.