O surgimento e a evolução da Rádio FM

A FM é uma frequência modulada, rádio bidirecional, muito utilizada na transmissão de voz e músicas. Permite uma recepção de alta qualidade técnica, e mantém a fidelidade do som. Porém, possui um pequeno alcance que pode ser comparado próximo ao alcance da TV. Atinge em média um raio de 100 km, podendo atingir centenas de quilômetros com o uso de emissores de propagação.

O rádio FM foi descoberto em 1933, por Edwin Howard Armstrong, um engenheiro eletricista dos Estados Unidos, que realizou uma demonstração do sistema aos executivos da ‘Rádio Corporation of América’ (RCA). Em 1939, Armstrong colocou a primeira FM em operação nos Estados Unidos, Alpine, Nova Jersey.

Somente em 1942, a General Electric produziu os primeiros emissores em frequência modulada (FM), nos Estados Unidos.

A primeira emissora de rádio FM no Brasil, a ‘Rádio imprensa’, foi fundada por Anna Khoury, em 1955. Nessa época, utilizavam essa ‘Frequência Modulada’ apenas para fazer a ligação entre o estúdio e o transmissor de rádio.

Além de ser a dona da Rádio Imprensa (FM), Anna também tinha a Rádio Eldorado (AM), esta, foi repassada a concessão para outros grupos, ela decidiu ficar apenas com a FM, porém, teria que vencer outro desafio, já que no Brasil não existiam receptores de rádio nessa frequência, criou então, a primeira fábrica de aparelhos de FM. Os primeiros aparelhos criados foram alugados por empresas, que colocavam em seus ambientes de trabalho, ideia de sucesso que fez surgir a rádio de música ambiente.

A programação da Rádio Imprensa não tinha locução na época, apenas tocava músicas. Até 1976, foi a única emissora que transmitia em FM, no Rio de Janeiro.

A primeira nos estados de Manaus e do Amazonas foi a Rádio Tropical FM, em 1968.

No Rio de Janeiro, o Grupo Bel que surgiu em 1969, criou a 98FM, primeira rádio em FM estéreo no Brasil e na América Latina.

A partir da década de 70, as rádios FM se multiplicaram em estações de diversos segmentos musicais.

A Rádio Cidade, conhecida também como ‘Cidade FM’, operava em 102,0 MHz. Foi fundada em 1 de maio de 1977, no Rio de Janeiro, e revolucionou o veículo de comunicação, tornando-se líder de audiência em pouco tempo. Uma rádio brasileira que pertencia ao sistema do Jornal do Brasil, com filial em São Paulo, na frequência 96,9 MHz.

Algumas rádios copiaram o estilo da “Cidade”, como por exemplo a Jovem Pan e a Transamérica. Outras criaram seus próprios estilos.

As rádios FM dominaram a década de 80, isso fez com que as AM perdessem a popularidade ao longo do tempo.

Na década de 90, algumas rádios começaram a transmitir a mesma programação nas duas frequências, AM e FM. A ‘CBN’ foi a primeira a fazer esse processo, também a primeira no segmento jornalístico na faixa de frequência FM. A partir dos anos 2000 a Bandeirantes, dentre outras rádios, passaram a fazer o mesmo processo de retransmissão em FM, com a programação só de notícias. A ‘105’ e ‘Transamérica’ passaram a transmitir partidas de futebol.

Sem dúvidas, a frequência FM é a mais ouvida no Brasil. Algumas emissoras se conectam em redes, como a ‘jovem Pan’ e a ‘Transamérica’.

Nos centros urbanos, a maior preocupação é com a transmissão ilegal de sinal, ou seja, as rádios piratas, que interferem em outras faixas legalizadas. Sendo assim, juntando ao fato de que os receptores de sinal AM estão em extinção, o governo federal pretende migrar as estações desses rádios para os canais 5 e 6 de TV analógica, assim que for extinta, com previsão prorrogada para até 2018, para a implantação da TV digital em todo o território brasileiro. Projetos similares foram realizados com êxitos em outros países, como México e Estados Unidos.

Em 2013, um decreto assinado pelo governo permitiu que a partir do ano seguinte as emissoras AM migrassem para a faixa FM.

As emissoras FM detêm hoje, uma fatia maior que 50% da audiência desse mercado. Mesmo com todo o investimento na qualidade e conteúdo dos diversos segmentos, o maior público e faturamento fica com as rádios musicais, especialmente as do público jovem, religioso e sertanejo.

Levando-se em consideração a praticidade e a facilidade na obtenção de um aparelho receptor de rádio, este pode ser considerado o veículo de comunicação mais popular e abrangente pelo mundo a fora. Desempenha um papel importante na construção da cidadania, através da transmissão de conteúdos de informação e entretenimento, sendo em algumas regiões do país, o único meio de tirar a população do isolamento geográfico.