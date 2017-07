Justin Bieber atropela fotógrafo na saída de evento religioso

Compartilhar no Facebook

O ídolo pop Justin Bieber, 23, atropelou um paparazzi em Beverly Hills, na noite desta quarta (26).

O acidente aconteceu quando Bieber saia do Saban Theater, um teatro que recebia um evento da igreja Hillsong Church, frequentada pelo ídolo nos últimos meses.

O cantor tinha acabado de deixar o estacionamento do local quando atropelou um dos fotógrafos que o esperavam. O vídeo, publicado nas mídias sociais e no site “TMZ” mostra o momento exato do acidente.

Justin desceu imediatamente do veículo e se preocupou em ajudar a vítima, um fotógrafo de 57 anos. A polícia de Beverly Hills foi enviada ao local e confirmou que o acidente não foi intencional. O fotógrafo não identificado foi levado para o hospital sem ferimentos graves.

Como o cantor canadense havia cooperado com os policiais e com o resgate, foi autorizado a deixar o local. Justin voltou para casa de carona com um amigo, uma vez que os oficiais aconselharam que ele não dirigisse naquele momento.

Na última segunda (24), Bieber cancelou o final da turnê Purpose. Os últimos 15 shows que ocorreriam nos EUA, Canadá e em alguns países asiáticos foram suspensos. Depois de dois anos na estrada, o cantor alegou estar muito cansado para continuar.

Além disso, Bieber está em busca de auto-conhecimento e elevação espiritual, afirma o site “TMZ”. Sua relação com o pastor da Igreja Hillsong Church, Carl Lentz, 32, tem influenciado suas decisões e seu comportamento.