Homem preso por ameaçar mulher com machado

Um homem de 27 anos de idade, residente no Bairro Berneck em Mundo Novo, foi preso na manhã de quarta-feira (26), por uma equipe do Terceiro Pelotão da Polícia Militar daquele Município, após ter de posse de um machado ter ameaçado sua ex-mulher de 21 anos idade.

A jovem relatou que conviveu com o indivíduo por cerca de seis anos, e separou-se recentemente dele, que já foi preso por tráfico de drogas, ameaça e lesão corporal dolosa, esses dois últimos crimes enquadrados na Lei de Violência Doméstica, tendo ela como vítima.

Desde o fim do relacionamento, ela mudou-se com os filhos para uma propriedade rural de seus pais. Na madrugada de quarta-feira, o homem, aparentando estar drogado e armado com um machado, esteve na casa e queria obrigar a vítima a ir embora com ele. Diante da recusa dela, ele disse que a mataria.

Ela então acalmou ocidadão e após ele dormir, ela informou a Polícia Militar via fone de emergência (190), que enviou uma equipe ao local, sendo que quando os militares adentraram o quarto, ele dormia, com o machado ao seu lado. Diante disso, ele recebeu voz de prisão e foi conduzido sem lesões, juntamente com o machado à Delegacia de Policia Civil.