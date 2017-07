Dono da Amazon passa Bill Gates e se torna homem mais rico do mundo

Jeff Bezos, fundador e presidente da Amazon, superou Bill Gates e se tornou o homem mais rico do mundo, segundo ranking da revista “Forbes”.

A publicação estimou a fortuna de Bezos em US$ 90,6 bilhões (cerca de R$ 235 bilhões), enquanto a de Gates, fundador da Microsoft e hoje dedicado a ações filantrópicas, é de US$ 90 bilhões.

A ultrapassagem ocorreu como resultado de um avanço de 1,6% no valor das ações da Amazon nesta quinta-feira (27).

O patrimônio de Bezos está principalmente em ações de sua companhia -ele mantém 17% do total.

O jornal “The New York Times” aponta que o crescimento do valor das ações da Amazon no último ano foi de mais de 40%, o que foi decisivo para o ganho de posição.

Bezos também é dono do jornal “Washington Post” e da companhia Blue Origin, de exploração espacial.

A última vez em que Gates havia sido ultrapassado foi em 2016, quando o empresário espanhol Amancio Ortega, dono da marca Zara, ficou a sua frente por dois dias.

Porém sua queda no ranking provavelmente não aconteceria sem suas ações para doar parte de sua riqueza.

Em 2010, Gates e o investidor warren Buffett começaram a recrutar bilionários para que firmassem compromisso de doar ao menos metade de seus patrimônios para caridade, seja durante sua vida, seja em seus testamentos, em iniciativa conhecida como “Giving Pledge” (promessa de doação).

Em junho, Bezos usou o Twitter para demonstrar que também pretende atuar mais nessa frente. Ele pediu ideias a seus mais de 220 mil seguidores sobre como ele poderia fazer doações com impactos no curto prazo.

O próprio Buffett, dono da empresa Berkshire Hathaway também já liderou o ranking. Ele aparece na 4ª colocação, com patrimônio de US$ 74,3 bilhões.

Ele é seguido por Mark Zuckerberg, fundador do Facebook, e pelo bilionário mexicano Carlos Slim.

O presidente americano, Donald Trump, também aparece no ranking de bilionários. Com fortuna estimada em US$ 3,5 bilhões, está na posição de número 600.

BRASILEIROS

Entre os brasileiros, Jorge Paulo Lemann, sócio de empresas como Ambev, Burger King e Kraft Heinz é o que ocupa a mais alta posição. Ele está em 25º, com patrimônio de US$ 31,4 bilhões.

Também figuram na lista o banqueiro Joseph Safra (37º, com patrimônio de US$ 22,2).

Mais ricos do mundo

1 – Jeff Bezos, fundador da Amazon: US$ 90.6 bilhões

2 – Bill Gates, fundador da Microsoft: US$ 90 bilhões

3 – Amancio Ortega, dono da Zara: US$ 83,3 bilhões

4 – Warren Buffett, investidor, dono da Berkshire Hathaway: 74,3 bilhões

5 – Mark Zuckerberg, fundador do Facebook: US$ 72.6 bilhões

6 – Carlos Slim, empresário mexicano do setor de comunicações: US$ 69 bilhões

7 – Larry Ellison, fundador da Oracle: US$ 62.1 bilhões

8 – Michael Bloomberg, empresário americano do setor de comunicações: US$ 53.3 bilhões

9 – Bernard Arnault, empresário francês controlador do grupo de luxo LVMH: US$ 53,1 bilhões

10 – Charles Koch, presidente da Koch Industries, com negócios diversificados: US$ 45,8 bilhões