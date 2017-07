Casal é preso com 7,5 t de maconha escondida em carga de grão de soja

Casal foi preso ao ser surpreendido por equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) transportando 7,5 toneladas de maconha escondida em meio a carga de grãos de soja. Flagrante aconteceu ontem à tarde, no km 102 da BR-463, próximo a cidade de Ponta Porã.

De acordo com a polícia, equipe fazia ronda em trecho da rodovia, quando se deparou com caminhão-trator, placas de Dourados, parado na pista com problemas mecânicos. Agentes então pararam e, durante vistoria na carroceria do veículo, encontraram fardos de maconha escondidos em meio a 30 toneladas de soja.

Veículo era conduzido por homem de 32 anos e ocupado por mulher, de 20 anos. Durante abordagem, condutor chegou a apresentar notas fiscais relativas ao carregamento de 30 toneladas de soja, porém, foi constatado que o volume da carga era maior do que o demonstrado em documento.

Diante do flagrante, homem confirmou que sabia do transporte da droga e que levaria de Ponta Porã até o Guarujá, no interior de São Paulo.

Soja foi descarregada, entorpecente totalizou 7.500 quilos e o caso registrado na Delegacia de Polícia Federal, em Ponta Porã.

Correio