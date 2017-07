Acidente com brinquedo em parque de diversões deixa um morto e sete feridos; assista

Compartilhar no Facebook

Uma pessoa morreu e sete ficaram feridas em um acidente envolvendo um brinquedo de um parque de diversões na Ohio State Fair, nos Estados Unidos, na noite de quinta-fera (26).

As vítimas foram lançadas ao ar quando seus assentos se desprenderam de uma atração chamada “Fire Ball” – que tem estrutura giratória e faz movimentos de pêndulo. O incidente ocorreu por volta das 19h24 do horário local. Três dos feridos permanecem em condições críticas. No Youtube, circula um vídeo que mostra o momento exato em que os corpos são arremessados. A vítima fatal caiu de uma altura de 15 m e era um adolescente de 18 anos, disseram os bombeiros.

Segundo a rede de notícias BBC, o governador John Kasich, de Ohio, ordenou que todos os outros brinquedos da Ohio State Fair permaneçam fechados até que haja inspeções de segurança adequadas. O caso será investigado.