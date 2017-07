Prefeito de cidade no Pará é assassinado a tiros durante visita a obra

O prefeito de Tucuruí (a 455 km de Belém), Jones William (PMDB), 42, foi assassinado a tiros na tarde desta terça-feira (25), enquanto realizava visita a uma obra de recapeamento do acesso ao aeroporto da cidade.

Segundo as primeiras informações repassadas por testemunhas à polícia, William foi abordado por homens que estavam em uma moto, que sequer desceram e atiraram contra o gestor municipal. Ele recebeu vários tiros, chegou a ser socorrido e levado ao hospital da cidade, mas morreu antes de receber o atendimento.

]Um servidor da prefeitura que estava com o prefeito também foi atingido por um disparo de raspão, mas recebeu atendimento hospitalar e passa bem. O delegado Sandro Rivelino, da Superintendência da Polícia Civil no município, informou que o prefeito foi morto por tiros de pistola calibre ponto40. O crime ocorreu por volta das 16h.

A Secretaria de Segurança Pública do Pará informou que já está com efetivos das Polícias Civil e Militar em Tucuruí. Ainda não há suspeitos do crime. As investigações serão feitas pela Divisão de Homicídios de Belém.

Depois do crime, o município teve reforço na segurança. Tucuruí é um município paraense de médio porte, com 108 mil habitantes. Ela se tornou conhecida por conta da usina hidrelétrica de Tucuruí, a maior unidade 100% brasileira, que vende energia aos Estados do Pará, Maranhão e Tocantins. Com a morte de Jones William, quem assume a Prefeitura é o vice, Artur Brito (PV). Esse é o segundo assassinato de prefeito em menos de três meses no Pará. Em 16 de maio, o prefeito de Breu Branco, Diego Kolling (PSD), foi morto a tiros enquanto pedalava em uma rodovia estadual região do crime de hoje, a 38 km de Tucuruí.

UOL