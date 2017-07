Polícia investiga mulher que levou tiro e foi queimada no Inferninho

O corpo de uma mulher nua, que sofreu um tiro na cabeça e teve parte carbonizada, foi encontrado no começo da noite de hoje próximo do macroanel de Campo Grande, na estrada que leva ao Inferninho.

A vítima estava sem roupa e o corpo estava em meio a vegetação que acabou destruída por conta do fogo. As chamas queimaram principalmente o rosto e peito da mulher. Os peritos criminais que estiveram no local do crime também identificaram que ela levou ao menos um tiro na cabeça.

As Polícias Civil e Militar foram para a estrada onde estava a mulher. Ela foi localizada a cerca de um quilômetros da entrada da via que leva ao Inferninho.

Por conta da situação que estava o corpo, ainda não há identificação da vítima.