Polícia Federal de Naviraí apreende 500 caixas de cigarros

Nesta segunda-feira (24), dois ônibus e aproximadamente 500 caixas de cigarro de origem paraguaia na região do Rio Ivaí, foram apreendidos pela Policia Federal de Naviraí.

Os Policiais Federais, que retornavam do estado do Paraná por uma estrada vicinal, atravessariam os Rios Paraná e Ivaí pelas balsas, quando, ao chegarem ao Porto Novo na região de Icaraíma/PR, perceberam uma movimentação de pessoas e veículos suspeitos, momento em que decidiram realizar a abordagem.

No local, então, foram encontrados dois ônibus de transporte rural, sendo um carregado com o material ilícito e outro à espera da carga. Com exceção do motorista que aguardava que a carga de cigarros fosse colocada dentro veículo, todos os demais envolvidos empreenderam fuga.

O motorista de um dos ônibus, R.D.S, de 40 anos, afirmou que fora contratado para fazer o transbordo da carga contrabandeada da beira do rio a outro local ainda não informado. Ele foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia de Polícia Federal de Naviraí.

TanaMidia