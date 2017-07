PMA levou três facadas e autor foi morto por PRF durante esfaqueamento

Um homem ainda não identificado, deu três facadas em um PMA (Policial Militar Ambiental) antes de ser morto por um PRF (Policial Rodoviário Federal) na noite desta terça-feira (25), em uma conveniência na Rua Getúlio Costa Lima esquina com a Panambi no Bairro Tiradentes em Campo Grande.

De acordo com a assessoria da PRF, os dois estavam de folga na noite desta terça, no momento da ocorrência. Ainda segundo a nota, o policial militar foi alvo de tentativa de homicídio por parte do desconhecido. Enquanto o militar era esfaqueado, o policial rodoviário federal disparou contra o agressor, que morreu no local.

Pelo menos três golpes atingiram o PMA que é lotado em Miranda. De acordo com as primeiras informações, o quadro do policial que foi esfaqueado na região da bexiga é estável.

Do posto de saúde do Bairro Tiradentes, o policial que está consciente, será levado ao Prontomed da Santa Casa.