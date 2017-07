Com mais de 300 kg de maconha em casa homem é preso em Guaíra

Compartilhar no Facebook

Por volta das 22h desta terça-feira a BPFron apreendeu 360 kg de maconha durante patrulhamento pela Rua Pastor João Sorén. Ao passar perceber um ato suspeito em ma residência nas proximidades da UPA que estava com as luzes desligadas, a equipe BPFron presenciou um individuo na janela da moradia e ao avistar a viatura saiu correndo em direção aos fundos do quintal e pulou um muro.

Imediatamente os Militares conseguiram aborda-lo. O suspeito contou que só havia “dado no pé” por estar com um Mandado de Prisão em aberto, mas, após acabou revelando que só havia fugido pelo fato da casa estar armazenando cerca de 300 quilos de maconha. Em ato contínuo os policiais fizeram buscas na casa, e na edícula localizaram diversos fardos de substância entorpecente, pesando 360,5 kg de maconha. O rapaz foi identificado por Jonatan. Ele recebeu voz de prisão e juntamente com a droga foi encaminhado à Polícia Civil.