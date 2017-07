Applause escola de danças em Naviraí investe em período de férias

Para proporcionar a melhor aprendizagem aos seus integrantes a Applause Escola de Danças, esteve investindo através da Renomada Escola Bolshoi dos cursos de férias.

Representaram a APP a professora e Aluna, Gabriela Velani(IFMS) no curso de Ballet clássico com a professora Carla bubblitz, e também cursou JAZZ lyrical com o professor Luan Rattacaso.

A aluna Maria Eduarda Antunes da Silva(Odercio N. de Matos). Cursos com a Professora Fátima fontenelle, Cláudia Motta e preparador físico da escola Bolshoi. Fabricio Possa Neuhaus no curso de Iluminação Cênica com o professor David Bosboom. Iluminador da Broadway NYC. Jayne Ramalho (professora e diretora da escola) participou do curso de Ballet clássico técnica para professores com Fauzi Mansur, Dr. psicologo da dança, Solista no teatro Rio de janeiro e partner de Ana Botafogo em vários repertório de dança.

“Todas as Aulas do Bolshoi são ministradas com pianistas e no mesmo método da Applause escola de danças de Navirai/MS.

Bolshoi

A Escola do Teatro Bolshoi no Brasil funciona desde 15 de março de 2000, na cidade catarinense de Joinville. É a única filial do famoso Teatro Bolshoi da Rússia.

Proporciona a formação de artistas da dança, ensinando a técnica de balé segundo a metodologia Vaganova, dança contemporânea e disciplinas complementares.

Com alunos vindos de diferentes estados brasileiros e do exterior, a instituição ressalta o seu compromisso social, ao conceder 100% de bolsas de estudo e benefícios para todos os alunos.

A Escola é uma instituição com personalidade jurídica, de direito privado, sem fins lucrativos, que tem apoio da Prefeitura Municipal de Joinville e é mantida pelo Governo do Estado de Santa Catarina e pelos chamados “Amigos do Bolshoi”, empresas e pessoas físicas socialmente responsáveis que apoiam o projeto através de serviços prestados pro bono e patrocínios não incentivados ou incentivados por leis de incentivo à cultura, municipais, estaduais e federais. Atualmente a empresa Brasil Foods, Amiga do Bolshoi, é a maior patrocinadora, na categoria Diamante.