A Gasolina no Paraguai: um perigo!

Compartilhar no Facebook

É preciso ter muito cuidado ao procurar no Paraguai um posto de combustível para abastecer o carro.

Algumas pessoas têm sido lesadas de alguma forma quando abastecem seus veículos em cidades paraguaias. Existem alguns truques já conhecidos, pelos quais, os brasileiros são passados para trás.

Em a cidades fronteiriças em alguns postos frequentemente pode ser constatadas algumas irregularidades no atendimento ao cliente.

Uma coisa muito comum é aproveitar o descuido do motorista e cobrar valor a mais por uma quantidade inferior de gasolina colocada no tanque.

Outra prática normal diz respeito ao tipo de gasolina oferecido. O frentista, talvez orientado pelo superior, coloca no tanque a gasolina dita econômica e informa ao cliente que se trata de um produto de qualidade, cobrando por isso. Seria isso uma fraude contra o consumidor desavisado.

É hora do cliente que costuma abastecer o carro no Paraguai, ficar esperto e conferir no momento o valor registrado na bomba, assim como verificar bem o tipo e a quantidade de gasolina.

Eles costumam colocar a tal aditivada e cobram bem mais caro. Embora no Brasil também existam combustíveis adulterados, além de manipulação nas bombas aparentando maior volume. Ambos os países oferecem perigo, com a costumeira fraude nos combustíveis vendidos ao cliente desatento.

Com o alto preço praticado no Brasil, brasileiros da fronteira se dirigem ao Paraguai para abastecer seus veículos. Nesse caso, é preciso muito cuidado, pois o barato pode ficar mais caro. É isso que vem acontecendo em postos de cidades paraguaias.