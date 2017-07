STC na Escolar Marechal Rondon interage com alunos repórter

O Sistema Tribuna de Comunicação- STC teve início do “Você é o Repórter” mais um suporte de trabalho para levar a informação e destacar o dia a dia em formato irreverente, personalidade natural.

O diretor roteirista do STC, Vagner Máximo, comentou que objetivo é registrar os assuntos relevantes que poderão ser narrados e apresentados pela própria comunidade, ressaltando as pessoas que no anonimato fazem o bem ao próximo e merecem da apreciação das suas atividades, com registro que poderão ser conferidos pelas suas gerações.

“Você é o Repórter”, com a participação das alunas Larissa Butzen e Camila Nazario da Escola Estadual Marechal Rondon, com tema “volta as aulas” percorrendo o espaço recreativo da unidade escolar pela manhã desta terça-feira (25), para coletar o que foi vivenciado no período de férias dos alunos, que revelaram as viagens, travessuras, descanso, leitura e até atualização das matérias.