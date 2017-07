Temer garante ajuda de R$ 13 milhões às escolas de samba do Rio

BRASÍLIA – Em reunião com os principais dirigentes das escolas de samba do Rio nesta terça-feira, além do presidente da Liesa, Jorge Castanheira, o presidente Michel Temer garantiu que destinará à festa cerca de R$ 13 milhões retirados do carnaval pelo prefeito do Rio, Marcelo Crivella, que cortou pela metade os subsídios da festa carioca.

Segundo o deputado Pedro Paulo (PMDB-RJ), que participou do encontro no Palácio do Planalto, Temer se comprometeu a cobrir o rombo deixado pelo prefeito do Rio, estimado, segundo os dirigentes das escolas e da Liesa, em R$ 13 milhões. O presidente afirmou que ajudará parte em recursos diretos enviados ao Rio, e parte via patrocínio.

— Temer disse que vai garantir esses recursos. O prejuízo estimado pelo Jorge Castanheira é de R$ 13 milhões, e Temer disse que não faltará recursos para o carnaval do Rio. O governo federal vai bancar essa diferença — afirmou o peemedebista .

