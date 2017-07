SIG identifica autores da tentativa de homicídio em Mundo Novo

Compartilhar no Facebook

De conformidade com o SIG(Setor de Investigações Gerais) da Policia Civil de Mundo Novo, todos os procedimentos necessários estão sendo realizados para se saber a motivação do atentando contra uma vítima no início da noite desta segunda-feira (24), que trafegava pela Avenida Salvador em um veículo gol de cor branca.

Pelas informações colhidas, os investigadores estiveram na área rural apreendendo duas motos das três no local para averiguação. Receberam ainda informações de um menor ferido, que deu entrada no Hospital na cidade de Eldorado, sendo verificado o celular do indivíduo, fotos e vídeos da casa da vítima, comprovando envolvimento na tentativa de homicídio junto ao outro menor que se encontra foragido.

O suposto mandante foi ouvido e liberado como também a vítima que no momento estava armado e deve responder pelo porte de arma.

O assessor de comunicação do SIG, Gildo Amaral, relatou que a motivação foi pessoal conforme esta sendo verificado.