Montana com maconha e mais dois indivíduos apreendidos em Guaíra

Na madrugada desta terça-feira (25) a BPFron suspeita de dois suspeitos próximo ao “Porto Eletrosul”, e apreendendo com 100 kg de maconha, em uma picape em alta velocidade.

Os patrulheiros militares visualizaram o momento em que o veículo parou e alguns indivíduos começaram a colocar fardos na carroceria.Nesse momento a equipe BPFron decidiu em realizar a abordagem, sendo que na aproximação da viatura, os suspeitos saíram correndo para uma mata, mas o motorista de 33 anos de idade permaneceu dentro do veículo e foi identificado.

Com o homem os Policiais encontraram um rádio transceptor portátil (tipo HT). Ele relatou que havia pegado o utilitário na estrada da Vila Eletrosul, para transportar 05 volumes de eletrônicos naquela localidade.

Ao verificar a carga, foi constatado que nos fardos estavam 95 tabletes de maconha, totalizando 100 quilos, sendo que ainda havia um fardo jogado no chão ao lado da picape. Os Policiais Militares do BPFron iniciaram buscas nas proximidades e localizaram um homem de 32 anos escondido na mata ciliar.

Ele relatou que um indivíduo pediu para que ele ajudasse a colocar os volumes de eletrônicos no veículo. Com a numeração do chassi foi possível identificar que o GM/Montana de cor vermelha, estava com as placas clonadas, sendo que o veículo tem alerta de furto/roubo, sendo as placas originais ASM-6184 de Pinhais/PR. Diante dos fatos os indivíduos, a droga e o veículo foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Guaíra.

