Missionário evangélico é preso depois de abusar de menina de 6 anos

Foto arquivo

Um missionário de uma igreja da cidade de Três Lagoas foi preso na noite deste domingo (23), após abusar de uma criança de 6 anos, que frequenta com seus pais a igreja.

O caso teria acontecido na última sexta-feira (21) e o registro da ocorrência feita no domingo. A menina estava brincando com uma amiguinha em frente à sua residência quando o missionário chegou e teria mostrado um vídeo para as crianças e depois pedido para que elas abaixassem a calcinha e mostrassem os órgãos genitais.

Assustadas, as meninas correram respectivamente para suas casas. No mesmo dia à noite, o missionário voltou afirmando que teria de fazer uma oração para família e aproveitou para pedir para usar o banheiro.

Momento em que foi até onde a criança estava e falando baixinho perguntou o que ela tinha dito a mãe sobre o ocorrido. A mãe foi atrás do homem e ouviu ele falando com sua filha. Depois que o autor foi embora, a mulher perguntou o que tinha acontecido à menina, que contou tudo.

A mulher ligou para o marido que estava de viagem e quando ele chegou no domingo (23), o casal foi até a delegacia de polícia para registrar um boletim de ocorrência contra o missionário.

Já na delegacia foi constatado que já havia um boletim de ocorrência contra ele pelo mesmo crime, segundo o site JP News.