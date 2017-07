Jamil do Bem Bom estimula empresário para novos investimentos em Naviraí

O presidente da Câmara de Vereadores de Naviraí, Jamil do Bem Bom, esteve recebendo a visita do empresário paulista Agno Antônio, acompanhado pelo gerente Iremar de Oliveira da Farma 1000 de Naviraí.

Durante o encontro o empresário falou da pretensão de instalação de mais duas empresas na cidade, somando as existentes a Farma 1000, Box 1000 e Drogaria Americana, passando para o quinto empreendimento, contribuindo para geração de emprego e fomento.

Na oportunidade o presidente esteve se colocando à disposição do empresario e do representante de sua empresa no município.