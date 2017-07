Inri Cristo diz que mandar nudes não é pecado

Para Inri Cristo, 69, personagem que ficou famoso por se autodeclarar a reencarnação de Jesus, a prática de mandar nudes não é pecado. “Todos nós viemos nus ao mundo, então depende do que você faz com a sua nudez. Mas [mandar nudes] não é pecado.”

Inri Cristo é convidado desta semana do “Luciana By Nigh”, programa de entrevistas apresentado por Luciana Gimenez, 47, na RedeTV!

Durante a atração, que vai ao ar nesta terça (25), Inri precisa classificar temas, propostos por Gimenez, como pecado ou não, segundo sua doutrina –termos como “fofoca” e a “traição virtual” não foram aprovados.

A Gimenez, Inri também relembra momentos de sua infância em Blumenau (SC) e diz que nunca namorou porque “nunca teve tempo.”

“Desde pequeno vivo uma vida diferente. Com quatro ou cinco anos, acordava na calada da noite, a parede do meu quarto desaparecia e eu ia ver as coisas que aconteceriam com a humanidade posteriormente.”

UOL