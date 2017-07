Idoso que abusou de bisneta de 3 anos já engravidou outra de 13 em 2006

Idoso de 81 anos flagrado abusando da bisneta, de 3 anos, ontem (24), em Sidrolândia, já teria engravidado outra bisneta, de 13 anos, em 2006. Idoso que tinha 70 anos na época, abusava sexualmente da bisneta e quando a mãe descobriu, menina já estava grávida de 6 meses.

Segundo informações do Sidrolândia News, idoso foi encaminhado até a delegacia para prestar depoimento sobre abuso da criança de 3 anos, e negou todos os fatos denunciados pela mãe da criança.

Porém, conforme o site, idoso já teria abusado de outra bisneta, de 13 anos, em 2006, que ficou grávida. Denúncia foi registrada pela mãe da menina seis meses depois que descobriu o crime e a gravidez da filha.

Idoso permanece detido na delegacia, onde está a disposição da Justiça.

ABUSO SEXUAL

Idoso de 81 anos foi flagrado abusando sexualmente da bisneta, de 3 anos, no Bairro São Bento, em Sidrolândia. De acordo com informações, mãe da criança surpreendeu o homem na cama com a menina, sem calcinha e tocando as partes íntimas da criança.

A mãe foi até a casa dos avós fazer uma visita e levou a filha de 3 anos. Na residência, além do casal também estava outra criança de 2 anos.

Durante a visita, o bisavô ofereceu balas às duas crianças e a mãe foi até a varanda para conversar com a avó, deixando as crianças com o idoso. Mais tarde, a criança de 2 anos foi até a varanda e a mãe resolveu ir atrás da filha. Quando entrou no quarto do casal, flagrou o avô na cama com a criança, já sem calcinha e lambendo as partes íntimas da menina. De imediato, a mãe tirou a filha das mãos do avô, saiu correndo da residência e acionou a polícia.