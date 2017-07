Gildo fala em nome da Câmara pela conquista de retroescavadeira hidráulica

Os piscicultores de Mundo Novo que contavam com uma “retroescavadeira hidráulica”, através Ministério da Pesca do Governo Federal, foram surpreendidos pela perda do maquinário, devido uma pane elétrica no mês de setembro de 2016.

Devido ao avanço na área de aquicultura no município e possibilidade de um revés a Superintendência da Pesca, viabilizou um outro maquinário, que estava na cidade de Jardim.O ato da entrega aconteceu na sexta-feira (21) no Anfiteatro Municipal.

O Município conta com Frigorifico de Peixe que está na responsabilidade da Cooperativa de Piscicultores – Copisc, e ArtFsh, Associação de Mulheres artesãos com manejo a partir da pele de peixe, além de ser beneficiado pelas bacias dos rios Paraná e Iguatemi. São aproximadamente 300 hectares de lâmina d´agua, contribuindo para cerca de 600 toneladas/ano de pescado em piscicultura implantada.

O superintendente da Pesca Cesar Moura, esteve em Mundo Novo, oficializando a entrega da escavadeira hidráulica, ao lado de vereadores, chefes de setores do município e a vice-prefeita Rosária Andrade, em reunião com os piscicultores.

Através do Setor chefiado pelo Cesar Moura a Associação dos Piscicultores recebeu R$ 60 mil reais e um caminhão frigorifico, em dois atos organizados recentemente.

O vereador Gildo Amaral, presidente do Legislativo, esteve falando em nome dos demais vereadores presentes, Kaudi Filho, Eduardo Bertipaglia, Pinduca e Nilva Ramos do gesto que vem sendo o Município considerado pela pasta de Moura, com resultados positivos a cadeia produtiva do peixe, sendo engajado para modelo ao Estado na organização e produtividade.

Vice-prefeita, agradeceu o Cesar Moura, sendo considerado o município como a menina dos olhos; impulsionando quanto a produção como o mercado varejista.

O presidente da Cospic, Alcindo Bork deixou suas considerações em nome dos piscicultores, que na gestão de Moura houve um impulso pelas condições oferecidas e incentivo para o aumento e qualidade na produção. Alcindo pediu na oportunidade outras contribuições, para que possa atuar em 100%, que serão analisadas, respeitando os critérios exigidos.

O surpreendente por sua vez disse que para sua Pasta, Mundo Novo tem a consideração, pis atende todos os critérios, na organização e produçãok, entendendo da falta de alguns itens para tornar-se modelo ao Estado.

Moura, aos piscicultores ofereceu uma aula de gestão, relatando um histórico da cultura da piscicultura no Estado e aceitação do peixe nos demais continentes, sendo rentável desde agir de sabiamente com as espécies de peixes, comparando a tilápia o nelore, rentável do que as demais.

Cesar comentou que o município conta com a diretora Katia Recarde da Agraer, sempre presente para contribuir com o futuro da piscicultura, amando o que faz! Pela ação de pessoas como ela, aos interessados e participativos só tendem a ganhar.