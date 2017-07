Cazelli comete suicídio em Iguatemi

Compartilhar no Facebook

Cilimar Cazelli era o coordenador do governo do Estado de MS na região Cone Sul, abrangendo os municípios de Iguatemi, Eldorado, Japorã, Mundo Novo, Itaquiraí e Naviraí. Militar da reserva do Exército Brasileiro, Cilimar José Cazelli, homem de conduta ilibada e extremamente responsável, teria cometido suicídio ao efetuar um disparo de arma de fogo contra a própria cabeça. Essa é a versão até aqui conhecida e divulgada por alguns órgãos de Imprensa.

O fato aconteceu ao anoitecer desse domingo, 23, em Iguatemi, cidade onde reside com a família, e onde também exerceu cargos públicos relevantes, como a chefia de gabinete na prefeitura do município na última gestão de Lídio Ledesma.

Segundo informações levantadas junto a polícia, Cazelli teria parado seu veículo, um gol de cor branca, próximo ao Terminal Rodoviário da cidade e efetuado um disparo, atentando contra a própria vida. A polícia está apurando as circunstâncias que levaram o conceituado militar da reserva a agir dessa forma inusitada.