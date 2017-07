Policial é atingido na cabeça e suspeito é morto em confronto com a PM em Eldorado

Compartilhar no Facebook

Aeldes Pereira, 68 anos, foi morto em confronto com a Polícia Militar na madrugada deste domingo (23), em Eldorado – cidade a 440 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, um produtor rural acionou a Polícia Militar informando que que havia um homem armado dentro da propriedade dele. Quando se deslocavam para o endereço informado, os policiais viram um homem com as características informadas andando na rua.

Consta no registro que os militares deram ordem de parada ao suspeito, mas foram ignorados. Repentinamente, o suspeito sacou um revólver e atirou contra a guarnição da PM. O tiro acertou a porta da viatura e ainda atingiu a cabeça, na altura da orelha, de um dos policiais que atendia à ocorrência.

Os policiais revidaram, mas o bandido fugiu e se escondeu em uma oficina mecânica. Houve outra troca de tiros entre os militares e o criminoso.

Os militares, inclusive o que foi atingido pelo tiro, perseguiram o suspeito e quando conseguiram chegar até ele, perceberam que estava ferido. O socorro foi acionado, mas Pereira já estava morto quando os médicos chegaram.

O militar atingido pelo tiro também foi socorrido e depois, encaminhado ao Hospital Bezerra de Menezes, em Mundo Novo.

A arma do criminoso, um revólver calibre 38, com quatro projéteis deflagrados foi apreendido pela polícia. O caso foi registrado como homicídio decorrente de oposição à intervenção policial na Delegacia de Polícia Civil de Eldorado.

Midiamax