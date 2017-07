Mega-Sena acumula e pode pagar R$ 90 milhões na quarta; veja os números sorteados

A Mega-Sena (https://noticias.uol.com.br/loterias/mega-sena/) acumulou pela décima vez seguida e pode pagar R$ 90 milhões no sorteio que será realizado na próxima quarta (26), informou a Caixa Econômica Federal. Os números sorteados do concurso 1.951 na cidade de Atibaia (SP) foram: 14 – 16 – 19 – 21 – 33 – 55

A Caixa informa que 209 apostas acertaram a quina, recebendo R$ 26.220,25 cada uma. Outras 13.551 acertaram a quadra e ganharam R$ 577,71. A arrecadação total do sorteio foi R$ 95.049.423,00.

O valor de R$ 90 milhões, previsto para o concurso 1.952, é o segundo maior do ano até agora e só perde para os R$ 101,4 milhões pagos, em 26 de abril, a uma aposta de Jaciara MT.

O valor da aposta é de R$ 3,50. Ela pode ser feita em qualquer lotérica do país, até as 19h. Clientes com acesso ao site do banco também podem fazer as apostas pelo computador, tablete e celular. A espera por um jogo vencedor já dura dez sorteios. A última vez em que as seis dezenas escolhidas estavam em uma aposta foi há mais de um mês, em 21 de junho. Um jogo de Peruíbe (SP), com os números 01 – 09 – 24 – 38 – 48 – 49, levou os R$ 26,5 milhões daquele concurso.

O que dá para fazer com o prêmio? Se apenas uma pessoa acertar as seis dezenas, a premiação de R$ 78 milhões seria suficiente para comprar 156 imóveis de R$ 500 mil cada um. Ou, então, adquirir 520 carros de luxo no valor de R$ 150 mil. Com o prêmio, também seria possível obter a propriedade de 26 helicópteros de R$ 3 milhões.

Os números sorteados foram: 10 – 21 – 32 – 34 – 48 – 57. A chance de acertar as seis dezenas da Mega-Sena é de uma em 50.063.860 possibilidades de combinações.

UOL