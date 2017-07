Homem tenta agredir policial com trinco de porta

Um homem de 34 anos de idade, residente no Bairro Berneck em Mundo Novo, foi preso na noite de sábado (22), por uma equipe do Terceiro Pelotão da Polícia Militar daquele Município, após ter tentado agredir um soldado da PM de 22 anos de idade.

O policial que exerce a função de motorista de viatura manobrava o veículo em frente à unidade militar, quando foi surpreendido pelo autor, que “armado” com um pedaço de fechadura de porta, tentou lhe agredir. O soldado conseguiu se desvencilhar do ataque e imobilizou o autor no solo.

Nesse momento, os demais policiais se aproximaram e algemaram o homem, que teve um surto psicótico e possui várias passagens policiais devido a furtos, lesão corporal (Violência Doméstica), ameaça e por porte de drogas para consumo.

Mesmo algemado e colocado no compartimento fechado da viatura, ele continuava a ameaçar os policiais de morte e usando palavras de baixo calão para se referir aos agentes da lei, que o encaminharam sem lesões, a Delegacia de Polícia.