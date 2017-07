Cantora imita ‘Paradinha’ da Anitta em supermercado da Capital e versão viraliza

O clipe ‘Paradinha da Anitta tem bombado na internet, já são mais de 90 milhões de visualizações e é considerada o hit do momento. De olho no sucesso, a cantora campo-grandense Paolla resolveu fazer sua versão do vídeo em um hipermercado da Capital. O resultado? Em três dias a versão ‘pantaneira’ foi assistida quase 300 mil vezes.

A versão original foi gravada nos Estados Unidos, já a nova sensação da internet foi filmada na seção de frios de um estabelecimento do bairro Jardim dos Estados, em Campo Grande. A jovem imita os passos da cantora carioca, com direito a coreografia cheia de rebolados e até figurantes.

A moça conta que a ideia da versão caseira era fazer uma homenagem ao dia dos amigos, comemorado 20 de julho, e então carregou sua turma para o supermercado. “Foram cinco tentativas até ficar pronto. Teve cliente que passou em frente a câmera, outros ficaram assistindo, e enquanto isso a gente estaca com medo do segurança mandar a gente parar”, lembra.

Paolla é nome artístico. A jovem de 25 anos se chama Paula Gomes, já foi miss Mato Grosso do Sul e há cinco anos se apresenta em eventos como cover de artistas do Pop e sonha com o sucesso da carreira musical. A brincadeira da semana foi uma prévia do que pode estar por vim, e ela sonha: “Aqui esse estilo não faz tanto sucesso, não tenho o mesmo suporte que a Anitta, mas posso chegar lá”.

A apresentação pode ser vista aqui.

MidiaMax