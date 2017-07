Polícia Militar prende casal transportando 80 pneus contrabandeados

Compartilhar no Facebook

A Polícia Militar apreendeu uma grande quantidade de pneus contrabandeados do Paraguai na tarde desta quinta-feira (20), próximo a BR-272, em Terra Roxa.

A apreensão aconteceu após os policiais receberem uma denúncia informando que uma caminhonete carregada com ilícitos iria passar pela Estrada Curupaí, próximo ao Rio Paraná e local de acesso à rodovia BR-272.

Diante da informação, os policiais foram até o local e visualizaram uma caminhonete F-1000 com características suspeitas e duas pessoas a bordo. Ao realizar a abordagem, o casal disse residir em Umuarama e que estava transportando mandioca no veículo.

Os policiais vistoriaram a carga e se depararam com cerca de 80 pneus contrabandeados do Paraguai. O homem disse que receberia R$ 200 pelo serviço. O homem e a mulher foram detidos e encaminhados à Delegacia da Polícia Federal de Guaíra, juntamente com a mercadoria contrabandeada, celulares e dinheiro.

