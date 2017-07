Pai é detido ao levar marmita com maconha para o filho preso

Um homem de 61 anos foi preso em flagrante no final da manhã desta quinta-feira (20) ao tentar passar para o interior do minipresídio da 7ª SDP quatro pequenas frações de maconha, totalizando 30 gramas. A droga estava no fundo falso de uma marmita que seria entregue para o filho, que está recluso.

Ele foi autuado por tráfico, embora o detento tenha afirmado que o pai não sabia da droga.

Também pela manhã, um mototaxista foi preso em circunstância idêntica. Só que, em vez de maconha, o fundo falso da marmita que ele levou até a delegacia continha um aparelho celular. J.C.C, 47, afirmou ter sido contratado pela mulher de um detento. Ele foi autuado, assinou um termo circunstanciado e responderá em liberdade.

As imagens foram cedidas pela Polícia Civil.