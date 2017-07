Vereadores mirins de Mundo Novo visitam Cataras em Foz do Iguaçu

O legislativo mundonovense, articulou junto ao Conselho dos Municípios Lindeiros ao Lago de Itaipu- sendo o presidente da Câmara de Vereadores, Gildo Amaral, secretário do Conselho- e Itaipu Binacional, para os 11 vereadores mirins e acompanhantes, uma visita turística a Foz de Iguaçu.

Com auxílio da Secretaria Municipal de Educação que esteve agendando o dia 14 de julho (sexta-feira) com visita panorâmica a Usina de Itaipu, Ecomuseu, Parque Nacional do Iguaçu, nas trilhas e nas Cataratas do Iguaçu. A viajem foi atreves do Ônibus da Linha Ecológica de Itaipu/Lindeiros, um dos mais modernos ônibus de passageiros existentes no Brasil, adquirido pela Itaipu neste ano, pelo valor de R$ 1,1 milhão e cem mil reais.

Uma iniciativa do Poder Legislativo, o Parlamento Mirim foi instituído com alunos do 5º ano das escolas públicas e particulares, com afinidade de debater as principais questões locais até as nacionais, sugerindo ações que contribuam para o desenvolvimento do Município.

Pelo comprometimento aos assuntos pertinentes a sociedade, a Câmara Municipal tem possibilitado alternativas para contemplar os seus parlamentares mirins no período de atuação.