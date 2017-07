Em Iguatemi DOF apreende adolescente transportando droga para Santa Catarina

Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam na tarde de terça-feira (18), por volta das 13h30, um adolescente de 17 anos de idade transportando 20 tabletes de umas substância aparentando ser maconha, com peso total de 22,650 quilos. A apreensão ocorreu durante abordagem a um ônibus de passageiro na rodovia MS 295.

Através do número do bilhete de passagem, os policiais chegaram até o responsável pela bagagem. O adolescente disse que pegou a droga em Ponta Porã e levaria até Balneário Camboriú, SC. Foi localizada outra bagagem com mais 9 tabletes da droga, com peso total de 4,750 quilos. O responsável, um homem de 23 anos, disse que pegou a droga em Ponta Porã e levaria para a cidade de Torres, RS.

O homem e o adolescente, juntamente com os 27,4 quilos de entorpecente foram entregues na Delegacia de Polícia Civil de Iguatemi para os procedimentos legais.