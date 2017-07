Caminhão com skank e maconha prensada é apreendido na BR-163 em MS

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu nesta quinta-feira (20) um carregamento de drogas na BR-163, em Mato Grosso do Sul. O caminhão foi roubado em Goiás e dois homens foram presos. Eles tinham passagens por tráfico de drogas e receptação.

Os traficantes estavam sendo monitorados desde outubro de 2016 pela Polícia Civil do Paraná, que acionou o serviço de inteligência da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul e a PRF.

Quando o carregamento passava pelo posto da PRF na BR-163, em Jaraguari, os traficantes foram presos. O baú do caminhão estava carregado de skank e maconha prensada.

Segundo o chefe substituto do Núcleo de Operações Especiais da PRF, Marcio Leite, a droga é do tipo produzida em laboratório.

As investigações apontaram que, no Paraguai, os traficantes montaram consórcios para a distribuição a maconha. No carregamento, os pacotes tinham cores diferentes e indicações diferentes, indicando os estados para onde seriam distribuídas.