Corpos de mãe e filha que caíram com carro em rio em Ivinhema são encontrados

O Corpo de Bombeiros localizou às 7h40 (de MS) desta quinta-feira (20) os corpos de mãe e filha que caíram com carro no rio Vacaria, em Ivinhema, no fim da tarde de quarta-feira (19).

