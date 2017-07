Polícia Militar de Aparecida do Taboado apreende uma tonelada de drogas

Nesta terça-feira (18), às 12h00, policiais militares do 2º Pelotão PM de Aparecida do Taboado, subunidade do 13º BPM, apreenderam uma tonelada de substância análoga a maconha. Acompanhe os detalhes da ação policial!

A equipe de serviço da Polícia Militar foi acionada por funcionários do Posto Fiscal Itamarati, na divisa com o estado de São Paulo, para averiguar uma ocorrência de um homem que apresentou nota fiscal falsa de uma carga que tentava levar para o Estado vizinho. No local os policiais militares encontraram o indivíduo suspeito, o qual os levou até um hotel na cidade onde estava o seu caminhão carregado com aveia.

Diante da situação suspeita os policiais militares conduziram o indivíduo e seu caminhão novamente ao Posto Fiscal para poderem vistoriar sua carga, onde com o apoio de uma equipe da Polícia Civil tiveram êxito em localizar uma enorme quantidade de substância entorpecente, escondida no assoalho do caminhão abaixo de um fundo falso, sendo 900 (novecentos) tabletes de substância análoga a maconha, que pesaram 1.014,810 kg (mil e quatorze quilos e oitocentos e dez gramas).

Diante dos fatos foi dada voz de prisão em flagrante ao autor, um homem de 56 anos, que confessou ter recebido a droga na cidade de Nova Alvorada do Sul e a levaria até o estado de São Paulo.