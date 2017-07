Policia Civil prende mais dois indivíduos envolvidos no roubo de caminhonete

Em continuidade as investigações de roubos a veículos ocorridos recentemente em Naviraí, Policiais do SIG (Serviço de Investigações Gerais) do 1ª DP (Delegacia de Polícia Civil), prenderam mais dois elementos, que estão envolvidos no roubo de uma caminhonete S10, ocorrido na noite de 18 de junho, deste ano, aonde a vítima foi um empresário do ramo de lanches, juntamente com sua família.

Leonardo Moreira Vareiro, de 24 anos, conhecido como “Léo”, que estava foragido e Eder Pavon Vaes, de 22 anos, conhecido como “Sapucaí”, foram presos, e encaminhados para o Presídio de Naviraí. Além de Leonardo e Eder, os policiais do SIG, já haviam identificado e preso Claysson Damaceno da Cruz, de 23 anos e Eduardo Roseno Pinto, de 22 anos, conhecido como “Du do Golf”. Também fazem parte da quadrilha dois detentos que já cumprem pena no Presido de Naviraí, e um menor de idade identificado como quem teria dirigido a caminhonete roubada até o Paraguai.

O menor infrator está respondendo a procedimento próprio previsto no ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente). Segundo a Polícia Civil, os 06 indivíduos e o menor, fazem parte de uma associação criminosa que atua no roubo de veículos na região de Naviraí.

A Polícia Civil de Naviraí continua as investigações, no intuito de identificar outros possíveis indivíduos envolvidos nos roubos. Vários crimes – Eder Pavon Vaes, de 22 anos, conhecido como “Sapucaí”, já em varias passagens pela Polícia. Em 29 de agosto de 2014, durante uma ação desencadeada pela Polícia Civil local, com apoio de uma equipe do Departamento de Operações de Fronteira (DOF), na cidade de Coronel Sapucaia, fronteira com o Paraguai, ele foi preso acusado de vários crimes, entre eles, roubo, ameaça a policiais e inclusive “pistolagem” naquela cidade.

TanaMidia