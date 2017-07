PM de Mundo Novo recupera veículo roubado

Mundo Novo (MS)- Policiais Militares lotados no Terceiro Pelotão da Polícia Militar de Mundo Novo, recuperaram na tarde de terça-feira (18), no Posto Fiscal de Ilha Grande, situado no Quilômetro 06 da BR 163, um veículo Chevrolet Captiva, que havia sido roubado na cidade catarinense de Florianópolis, no início desse mês.

Os policiais haviam deslocados para a região, na tentativa de localizar uma caminhonete que havia sido roubada no Paraná e que possivelmente tentaria adentrar o território paraguaio, passando pelo local.

Decorrido determinado tempo, parte da equipe decidiu ir até a cabeceira da Ponte Ayrton Senna, para averiguar a possibilidade de que a caminhonete estivesse por lá. Ao se aproximarem de uma lanchonete localizada às margens do Rio Paraná, os militares notaram que dois jovens adentraram rapidamente um veículo de cor prata e seguiram em alta velocidade no sentido do Paraguai.

Mesmo com os policiais determinando, através de sinais sonoros (sirene) e de luzes (giroflex) para que o condutor estacionasse o veículo, o motorista passou a realizar ultrapassagens pelo lado direito e desenvolver velocidade incompatível com a via. Acionados através da Rede Rádio, os policiais que estavam no Posto Fiscal fizeram a abordagem ao veículo, que era conduzido por um jovem de 17 anos, acompanhado por um amigo de 16.

Eles confessaram ter roubado o veículo de uma mulher na cidade de Florianópolis no início desse mês e foram conduzidos, juntamente com o automóvel, três celulares, certa quantidade de dinheiro, uma pequena porção de maconha, entre outros objetos, para a Delegacia de Polícia.

Nilso SIlva