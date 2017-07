Mundo Novo tem dois projetos habitacionais para mais de 200 famílias

O Governo de Mundo Novo realizou reunião na última semana, na prefeitura de Mundo Novo, com quarenta e seis famílias que estão há dois anos na Estrada Tricossi. Pela prefeitura participaram a vice-prefeita, secretária de Gestão e Planejamento Rosária Andrade, coordenador municipal de Habitação Paulo Cesar Mariano e secretário municipal de Indústria, Comércio e Turismo Haroldo Cardoso.

Os projetos estão em andamento e o governo local tem o interesse que se inicie ainda neste ano, com apoio do governo Federal e Estadual (Agehab). Serão 85 unidades no Tricossi – 3 lotes serão para algo como área de lazer/sede de associação/unidade de saúde/igreja/ (a escolha e viabilidade de projeto). O local foi adquirido na administração do ex-prefeito Antônio Cavalcante (PMDB) em 2012 e o loteamento regulamentado no mesmo ano.

Já para o local onde se realiza o Rodeio de Mundo Novo todos os anos (bairro Berneck), são 120 apartamentos. O município está regularizando a área, doada pelo governo Federal. A princípio o governo local quer entregar as unidades a custo zero e para famílias com renda familiar entre R$ 1.300,00 e R$ 2.600,00. A vice-prefeita Rosária lembrou que os novos projetos terão convênio para serem entregues com asfalto, calçada, água e luz. A Coordenadoria Municipal de Habitação fica na Avenida JK, 476, no bairro Itaipu.