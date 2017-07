Ministério da Saúde lança concurso para mudar embalagem de camisinhas

Os preservativos masculinos distribuídos pelo Ministério de Saúde terão uma nova embalagem até o final do ano.

O órgão anunciou que vai promover um concurso público para substituir os pacotes roxos que são fornecidos desde 2005.

O edital é direcionado a estudantes de design gráfico, desenho industrial, arquitetura, artes plásticas e publicidade. A previsão é de que o resultado seja divulgado no final de setembro.

Segundo o Ministério, a mudança no visual das embalagens tem como objetivo renovar a atratividade das camisinhas junto ao público -principalmente entre os mais jovens.

As inscrições deverão ser feitas pelo site http://embalagemcamisinha.aids.gov.br até 11 de setembro.

De acordo com o último boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, atualmente a epidemia no Brasil está estabilizada, com taxa de detecção em torno de 19,1 casos a cada 100 mil habitantes, com cerca de 41,1 mil casos novos ao ano.

O levantamento mais recente mostra que a epidemia de Aids tem se concentrado, principalmente, entre populações vulneráveis e nos mais jovens.

Destaca-se o aumento em jovens de 15 a 24 anos, sendo que entre 2006 e 2015 a taxa entre aqueles com 15 e 19 anos mais que triplicou, passando de 2,4 para 6,9 casos a cada 100 mil habitantes. Entre os jovens de 20 a 24 anos, a taxa dobrou, passando de 15,9 para 33,1 casos a cada 100 mil habitantes.