Justiça tira filho da presidente do TRE da cadeia para tratamento em clínica

A Justiça de Mato Grosso do Sul concedeu ao filho da presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul, a desembargadora Tânia Garcia de Freitas Borges, o direito de aguardar o seu julgamento por tráfico, agendado para esta quinta-feira (20), em liberdade.

Isso porque o empresário Breno Fernando Solon Borges, 37, preso com maconha, munições de fuzil e uma pistola 9 milímetros, armamento de uso restrito das Forças Armadas no Brasil, foi diagnosticado com “Síndrome de Borderline”, doença que segundo laudos atestados por psiquiatras e inclusos no processo, “consiste basicamente no desvio dos padrões de comportamento do indivíduo, manifestado através de alterações de cognição, de afetividade, de funcionamento interpessoal e controle de impulsos.”

O desembargador Ruy Celso Barbosa Florence concordou com a argumentação do advogado do empresário, Gustavo Gottardi, e liberou o acusado para que cumpra tratamento psiquiátrico adequado, sob a tutela e responsabilidade da mãe, que se comprometeu a levá-lo a todas as audiências do processo.

Borges foi detido na madrugada do dia 8 de abril. Na ocasião, acompanhado da mulher e um serralheiro de sua empresa, foi flagrado em operação da Polícia Rodoviária Federal na BR-262, em Água Clara (a 198 km de Campo Grande). Ambos continuam presos pelo crime.

O empresário, que já tinha passagem por porte ilegal de arma, era alvo de uma investigação por parte dos agentes federais, acusado de participar de um esquema de tráfico de drogas e armas para traficantes do interior de São Paulo, utilizando como fachada corridas de motos.

Ele chamou a atenção por dirigir carros como uma caminhonete Ford F-250 XLT branca e um Jeep Renegade vermelho, além de exibir uma vida de luxo nas redes sociais.