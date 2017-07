Estado e União garantem construção de cinco pontes por R$ 3,2 milhões em Iguatemi

Com recursos de R$ 3,2 milhões, o Governo do Estado e a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil entregaram quatro pontes de concreto armado em Iguatemi e a quinta travessia está 39% concluída, anunciou a Agesul (Agência Estadual de Gestão e Empreendimentos).

Segundo a Agesul, as quatro pontes entregues foram construídas sobre o Córrego 1º de Julho, ao custo de R$ 709,7 mil, com 14 metros de comprimento por seis de largura; sobre o Córrego Floripa, no trecho Cuê, ao custo de R$ 706,9 mil com 12 metros de extensão por seis de largura, no Assentamento Nossa Senhora Auxiliadora, sobre o Córrego Jaguarão, com 19 metros de comprimento por seis de largura por R$ 709,7 mil aos cofres estaduais, e sobre o Córrego Régis, trecho Cuê, com 12 metros de comprimento por seis de largura, por R$ 492,7.

A quinta ponte do Governo em Iguatemi está em construção com 39% de conclusão. Localizada sobre o Córrego 1º de Julho, no trecho Guaíba, a ponte terá 12 metros de comprimento por seis de largura depois de concluída.

Para o governador Reinaldo Azambuja, as pontes objetivam o desenvolvimento e o progresso da região. “Pontes são alternativas de transporte e produção”, afirmou. Segundo ele, o Estado vai investir mais de R$ 104 milhões em 90 pontes de concreto em 39 municípios de Mato Grosso do Sul.

