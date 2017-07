Bebê de 18 dias contrai vírus letal após receber beijo e morre nos EUA

Uma história com detalhes dramáticos terminou da pior maneira possível nesta terça-feira (18) na cidade de Iowa City, nos Estados Unidos. Com apenas 18 dias de vida, a pequena Mariana Reese Sifrit morreu no hospital Blank Children’s após contrair meningite. E tudo por causa de um beijo que a criança recebeu. De acordo com a imprensa norte-americana, os médicos que atenderam a filha de Nicole Sifrit apontaram que a recém-nascida foi infectada por algum parente que estava com herpes e a beijou. Então, quando Mariana levou a mão à boca, acabou contraindo o vírus.

A neuropediatra Régia Gasparetto explica que o caso deveria ser tratado como uma encefalite, que acontece quando a inflamação se dá em todo o encéfalo – e não apenas na meninge. Além disso, ela afirmou que este tipo de situação é muito grave, especialmente em bebês, e que acontece com certa frequência.

“É um vírus que pode levar a morte, sim. Provavelmente ela ainda não havia recebido todas as vacinas, o que facilitou ainda mais a transmissão. Então, qualquer contato, não precisa nem ter sido um beijo precisamente, pode ter acarretado isso. Ela pode, inclusive, ter apenas respirado muito próximo a alguém que estava doente e acabou infectada.

Tudo acabou sendo favorável para que acontecesse um desfecho trágico”, afirmou. Nascida no último dia 1º de julho, a bebê estava saudável quando chegou em casa após nascer.

Porém, uma semana depois, ela começou a apresentar sinais de que algo estava errado, quando parou de comer e passou a ter dificuldade de se manter consciente. No hospital, os médicos confirmaram que a recém-nascida havia contraído uma forma altamente letal de meningite. Os pais de Mariana até chegaram a realizar exames, mas testaram negativo para o vírus. “Foi horrível”, disse Nicole ao site WQAD.

“Em algumas horas, ela parou de respirar e todos os seus órgãos começaram a falhar”. Em sua página no Facebook, a mãe deixou um triste comunicado sobre a morte do bebê: “Nossa princesa Mariana Reese Sifrit ganhou suas asinhas de anjo nesta manhã. Ela estava no colo do papai, com a mamãe ao seu lado. Em apenas 18 dias, ela transformou as nossas vidas. Esperamos agora que a história dela possa salvar outros bebês”.

UOL