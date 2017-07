Após Caminhão Tombar, PRF Apreende 150 Mil Carteiras De Cigarro Em Mauá Da Serra PR

Compartilhar no Facebook

O acidente ocorreu na tarde de segunda-feira (17) no km 303 da Rodovia Federal.

A carga, cerca de 150 mil carteiras de cigarro, teria sido contrabandeada do Paraguai e foi apreendida pela Polícia Rodoviária Federal.

Ao chegar no local, a equipe da PRF se deparou com as caixas de cigarro sobre o asfalto. Os agentes dispersaram várias pessoas que tentavam saquear parte da carga.

O motorista do caminhão ainda não foi encontrado. O valor de mercado da carga apreendida ultrapassa R$ 750 mil.

A PRF encaminhou nesta terça-feira (18) o cigarro contrabandeado para a unidade da Receita Federal em Ibiporã.

cambiranoticias