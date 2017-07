Adolescente de 16 anos, autor de homicídio, é identificado e apreendido em Naviraí

Policiais Civis do SIG do Primeiro Distrito Policial de Naviraí identificaram o autor de um homicídio ocorrido em 16/05/2017. Segundo consta, a vítima LINDOMAR CARDAMONE, após sair do estabelecimento penal onde cumpria pena em regime semiaberto, se dirigia para sua residência quando homem não identificado lhe alvejou com disparos de arma de fogo. A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

Desde o dia dos fatos, policiais civis realizaram diligências e, na última sexta-feira (14) identificaram um adolescente de 16 anos de idade como autor do crime.

Na delegacia o menor alegou que estava sendo ameaçado pela vítima por isso teria praticado o crime. Agora o adolescente vai responder por procedimento próprio previsto no ECA.