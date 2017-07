O calor e o tempo seco que estava há quase um mês em Mato Grosso do Sul, teve espaço para o frio e chuva, devido a uma frente fria desta segunda-feira (17), derrubando as temperaturas.

